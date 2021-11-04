Аргументы Недели Общество 13+

Сенатор Александр Варфоломеев прокомментировал письмо Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру

, 15:49

Сенатор Александр Варфоломеев прокомментировал письмо Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру
Federation Council of Russia, globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев высказался по поводу письма Росздравнадзора сообщать в Следственный комитет РФ и прокуратуру об антипрививочниках, особенно медицинских работниках, выступащх против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Издание "Медвестник" сообщило, что глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова подписала письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции". Особое внимание Росздравнадзор поручил обращать на медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании.

Сенатор Александр Варфоломеев в беседе с RT заявил, что "Росздравнадзор знает, что делает". По оценке политика, это вынужденная мера.

Варфоломеев выразил надежду, что инициатива службы будет способствовать тому, чтобы отношение к вакцинации в стране изменится. "Появится понимание того, что сейчас происходит", — пояснил сенатор.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать о гражданах, нарушающих статьи 207.1 и 207.2 УК РФ. По этим статьям грозит уголовное наказание.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Володин призвал людей во власти «извлечь уроки из Смутного времени» и ориентироваться на развитие страны, а не ослабление

Володин призвал людей во власти «извлечь уроки из Смутного времени» и ориентироваться на развитие страны, а не ослабление

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он призвал людей во власти ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ее ослабление.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью