Медвестник: Врачам-антипрививочникам грозит уголовная ответственность

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4 ноября 2021, 12:22 Источник: Медвестник

фото: pixabay.com

Врачам-антипрививочникам в России грозит уголовная ответственность. Издание "Медвестник" сообщило, что глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова подписала письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

Информацию об антипрививочниках необходимо передавать в прокуратуру и "следственные органы субъекта".

В Росздравнадзоре подтвердили существование письма,- передает ТАСС.

Особое внимание Росздравнадзор поручил обращать на медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать о гражданах, нарушающих статьи 207.1 и 207.2 УК РФ.

Ст.207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. По этой статье наказание может быть - лишение свободы на срок до трех лет.

Ст.207.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. Нарушителю грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

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