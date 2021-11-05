Голикова заявила, что окончание пандемии в России зависит от наращивания вакцинации

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5 ноября 2021, 13:17 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в пятницу, 5 ноября, что сроки окончания пандемии в стране зависят от наращивания вакцинации, а также пресечения фальсификации документов о прививках.

Татьяна Голикова отметила сегодня, что для того, чтобы цепочка распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации была прервана, необходимо наращивать темпы вакцинации.

По словам вице-премьера РФ, именно от этого зависят сроки окончания пандемии на территории страны.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 40 735 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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