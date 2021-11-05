В России выявили 40 735 новых случаев заражения COVID-19

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5 ноября 2021, 11:08

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 40 735 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пятницу, 5 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 793 (9,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 8 714 595 случаев заражения.

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