В России за сутки скончались 1 192 пациента с коронавирусом

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5 ноября 2021, 11:14

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 192 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 93 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 89 – в Санкт-Петербурге, 55 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания стали в России 244 447 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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