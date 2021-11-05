В России за сутки скончались 1 192 пациента с коронавирусом
5 ноября 2021, 11:14
За прошедшие сутки в России скончались 1 192 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 93 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 89 – в Санкт-Петербурге, 55 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания стали в России 244 447 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили40 735 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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