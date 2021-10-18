RT: Собчак не явилась на очную ставку с водителем Mercedes по делу о ДТП в Сочи

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18 октября 2021, 10:58 Источник: RT

Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что телеведущая Ксения Собчак не прилетела в Сочи на очную ставку с водителем Mercedes по делу о смертельном ДТП на трассе Адлер – «Альпика-Сервис». В результате аварии погибла женщина, еще двое человек пострадали.

Собеседник отметил RT, что сверку показаний перенесли на следующую неделю. Повестка была вручена Собчак 12 октября после допроса в Москве.

Тогда Ксения рассказала, что провела в ГСУ МВД на Новослободской почти три часа. Телеведущая давала показания по делу о ДТП в Сочи в качестве свидетеля, но была возмущена вопросами, которые не относятся к этому статусу.

В момент аварии Собчак на короткое время потеряла сознание. Журналистка ехала в микроавтобусе Mercedes, водитель которого признал вину в ДТП. Потерпевшей она себя называть отказывается, хотя у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Кроме того, знаменитость утвержала, что готова оказать поддержку пострадавшим и семье погибшей женщины.

Столкновение в районе Сочи с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась телеведущая, запечатлели камеры видеонаблюдения.

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