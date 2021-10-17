Священник Православной церкви: «Собчак надо отмаливать»

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17 октября 2021, 17:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

После истории с аварией, где «участвовала» Ксения Собчак, СМИ бросились «предсказывать» судьбу телеведущей. Дошло дело до того, что подключились к судьбе девушки даже медиумы…

Если честно, то я была удивлена предсказанием экстрасенса Мирославы Коплавини, которая заявила российским СМИ, что Ксению «прокляли духовники», после приезда телеведущей в Среднеуральский женский монастырь… И предрекла дальнейшие трагедии в жизни Ксении из-за гнева церковных деятелей.

Позвольте, значит ли это, что священнослужители, которых разозлила Ксения Собчак, будут молиться не о здравии? Так намекает экстрасенс! Возможно ли такое? Церковь учит же нас прощать, любить, отпускать грехи!

Балтийское Бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к православному священнику протоиерею Николаю (приход Литвы):

«Прости нас, Господи! Что же вы спрашиваете! Как может Православная Церковь желать зла человеку? Это невозможно! Ложная информация всяких экстрасенсов. О ее душе может молиться только ее духовник! Отмаливать ее надо! Но есть ли у нее такой духовник? Наслышан, что Собчак любит шокировать людей и «заигрывать» с темными силами. Это конец ее душе. Как можно было устраивать, прости, Господи, «бесовы» пляски у храма, где люди молятся, где Господь царит? Это грех. И тут только Церковь поможет. Отмаливать духовнику ее душу надо».

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