Аргументы Недели Общество 13+

RT: ДТП в Сочи с участием «Мерседеса», в котором находилась Собчак, запечатлели камеры наружного наблюдения и микроавтобуса

, 11:49

RT: ДТП в Сочи с участием «Мерседеса», в котором находилась Собчак, запечатлели камеры наружного наблюдения и микроавтобуса
Ксения Собчак: фото: vk.com/sobchak

Момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась телеведущая Ксения Собчак, запечатлели камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, 9 октября, в субботу вечером, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который от удара по инерции столкнулся с микроавтобусом.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей Mersedes S 500 и Volkswagen и повреждение микроавтобуса.

Внутренние камеры микроавтобуса также зафиксировали момент и последствия аварии,- передает RT.
В результате ДТП погибла 35-летняя женщина.

Телеведущая и светская львица Виктория Боня прокомментировала ДТП на трассе Красная Поляна - Адлер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью