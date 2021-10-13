RT: ДТП в Сочи с участием «Мерседеса», в котором находилась Собчак, запечатлели камеры наружного наблюдения и микроавтобуса

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13 октября 2021, 11:49

Ксения Собчак: фото: vk.com/sobchak

Момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась телеведущая Ксения Собчак, запечатлели камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, 9 октября, в субботу вечером, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который от удара по инерции столкнулся с микроавтобусом.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей Mersedes S 500 и Volkswagen и повреждение микроавтобуса.

Внутренние камеры микроавтобуса также зафиксировали момент и последствия аварии,- передает RT.

В результате ДТП погибла 35-летняя женщина.

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