RT: ДТП в Сочи с участием «Мерседеса», в котором находилась Собчак, запечатлели камеры наружного наблюдения и микроавтобуса
13 октября 2021, 11:49
Момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась телеведущая Ксения Собчак, запечатлели камеры видеонаблюдения.
По предварительной информации, 9 октября, в субботу вечером, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который от удара по инерции столкнулся с микроавтобусом. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей Mersedes S 500 и Volkswagen и повреждение микроавтобуса.
Внутренние камеры микроавтобуса также зафиксировали момент и последствия аварии,- передает RT. В результате ДТП погибла 35-летняя женщина.
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