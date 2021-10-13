Виктория Боня поделилась, что ей снилось ДТП с участием Ксении Собчак

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13 октября 2021, 10:44 Источник: Teleprogramma.pro

Виктория Боня: vk.com/victoriabonya

Телеведущая и светская львица Виктория Боня поделилась, что несколько лет назад ей приснилось ДТП с участием Ксении Собчак. Во сне Бони Собчак сама была за рулем джипа, и авария была смертельной.

Автомобиль Mersedes S 500, в котором Ксения Анатольена ехала в аэропорт после корпоративного мероприятия, врезался по пути в Сочи из Красной поляны в машину Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Авария получила широкий общественный резонанс.

Водитель Mersedes S 500 выехал на полосу встречного движения. По словам Бони, она бы не позволила своему водителю ехать по встречной полосе. По убеждению Вики, "ни одно событие не стоит того, чтобы так жестко нарушать правила дорожного движения".

Светская львица рассказала, что сейчас ей "очень многие пишут об этой ситуации". Она отметила, что Собчак не имеет к ней никакого отношения, а по жизни "гадила много раз".

Но Вика не относится к числу обиженных людей, ищущих возможности кого-нибудь уколоть. Она полагает, в ситуации на месте Собчак мог быть кто угодно. Боня не исключает, что с ее разрешения водитель мог выехать на встречную полосу. Лично Виктория себе такого не позволяет, поскольку она не только мама, но и ответственный гражданин. Сейчас устанавливается, как было на трассе в Сочи на самом деле.

"И я могу лишь посочувствовать Ксении и принести соболезнования всем тем, кто попал в эту ситуацию",- сказала Виктория Боня в интервью "Телепрограмме".

Виктория Боня и Ксения Собчак - бывшие участница и ведущая шоу "Дом-2".

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