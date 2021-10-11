Бывший адвокат Ефремова Пашаев после ДТП с Ксенией Собчак заявил, что «водитель сам никогда на встречку не поедет»

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11 октября 2021, 17:08 Источник: НСН

Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев после ДТП, в которое в Сочи попала Ксения Собчак, заявил, что "водитель сам никогда сам на встречку не поедет".

Пашаев считает непорядочными попытки обвинить Собчак в аварии. В то же время юрист назвал странным заявление водителя автомобиля Mercedes, в котором ехала журналистка, что он сам решил выехать на встречную полосу.

Автомобиль Mercedes в субботу, 9 октября, вечером в Сочи вылетел на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen, в котором находились две молодые женщины. Одна из них скончалась. Вторая пострадала. Вину за ДТП взял водитель машины, в которой ехала Собчак. Телеведущая пострадала, у нее сотрясение мозга.

В своем Инстраграм Собчак выразила соболезнования семьям погибшей и пострадавшей девушек и рассказала об аварии.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - пояснила она.

"У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", - сообщает Собчак. Она рассказала: "Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди".

В Telegram-канале попросила не делать из нее "второго Ефремова".

Эльман Пашаев заявил, что для Собчак ДТП - "несчастный случай". "Представляю, как тяжело ей сейчас. Наверное, в своей шкуре она поймет, что было с семьей Ефремова, когда они с утра до вечера над ней глумились", - сказал юрист. "Те, кто пишет ей плохие комментарии, тоже неправильно относятся. Ей и так плохо. Я понимаю ее состояние сейчас, как ей тяжело морально", - добавил Пашаев.

"Но опять же, как вы себе представляете, чтобы водитель без ее команды ехал по встречке? Ни в коем случае я ничего не хочу говорить, но у меня тоже есть водитель, и когда надо нарушать, я сам говорю: давай нарушать. Водитель никогда сам на встречку не поедет", - заявил адвокат в интервью НСН.

Свое мнение об аварии в Сочи выразила Мария Арбатова.

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