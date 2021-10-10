Писательница Арбатова: во время ДТП Собчак исходила исключительно из собственного комфорта

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 октября 2021, 21:45 Александр Саргин

Фото: mk.ru

Как известно, микроавтобус Mercedes, в котором Собчак ехала из Розы Хутор в аэропорт Сочи, совершая обгон, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. По первым сообщениям, в результате ДТП погибли две молодых женщины из встречной машины, а ее водитель находится в больнице.

Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил писательницу Марию Арбатову, какую картину она составила для себя, исходя из информации об этом происшествии.

- Мария Ивановна, какова была ваша реакция на эту новость?

- Меня просто шокировало то, что вся компания, включая Собчак, осталась сидеть в мерседесе, и никто из них не вышел помочь тем людям, которые пострадали во встречной машине! Эта компания вышла из микроавтобуса через пять минут лишь для того, чтобы пересесть в другую машину, а помощь пострадавшим оказывали очевидцы со стороны. Конечно, подобное поведение не могло меня не шокировать!

- Сначала СМИ выдвигали версию о том, что Собчак якобы подгоняла водителя (за ней подобное водится), но потом он сам опроверг это.

- Водитель не крепостной, подневольный человек, и ответственность в любом случае лежит на нем. Раз он выехал на встречную полосу, то его вина вообще не обсуждается и не зависит от того, подгоняла она его или нет.

- Возможно, присутствие данного медийного лица так повлияло на водителя, что он захотел с ветерком промчаться по трассе?

- А какая разница, кого он везет? Главное, что убиты две женщины возраста Ксении Собчак, две женщины, которые просто приехали отдыхать! Машина – это источник повышенной опасности, но обвинять Собчак здесь можно разве что в неоказании медицинской помощи.

- Конечно, Собчак известна многими обличьями, но вот медиком ее я как-то представить не могу...

- Напомню, что в каждой машине есть аптечка, и я сомневаюсь, что в мерседесе она хуже, чем в запорожце. Если люди попадают в аварию, то для нормального человека является вполне естественным выскочить из машины и определить, как они могут помочь пострадавшим. Но поскольку у Собчак притуплены моральные нормы (что показало ее интервью с маньяком), то она исходила исключительно из собственного комфорта.

- Помните, в 2009 году дочь главы иркутского облизбиркома сбила на тротуаре двух женщин, после чего вышла из машины, и, не обращая внимания на лежавших пострадавших, стала разглядывать повреждения на бампере и звонить по телефону?

- Да, но тогда та женщина сама была за рулем. А что касается ДТП в Сочи, то здесь я бы разделила вину водителя и вину Собчак. То есть Собчак виновата, исходя только из моральных критериев, а водитель совершил уголовно наказуемое преступление.

- Собчак сообщила, что получила сотрясение мозга. Как вы думаете, повлияет ли такая серьезная травма на ее дальнейшую деятельность в телеэфире?

- Когда у человека сотрясение мозга, то он не садится в самолет, - и это понимает даже школьник. Человек, получивший сотрясение мозга, по мере сил идет в травмпункт, а потом в течение длительного времени соблюдает постельный режим. Собчак говорит, что она потеряла сознание. Я уверена, что она врет.

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