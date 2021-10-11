Собчак рассказала о состоянии пострадавших в ДТП людей и сама прошла обследование

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11 октября 2021, 09:34

Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Известная телеведущая Ксения Собчак сообщила, что в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе «Адлер - Альпика Сервис» в Сочи пострадали два человека. Знаменитость находилась в одном из транспортных средств и тоже получила травмы.

Пострадавшая пассажирка Оксана С., которая якобы скончалась после аварии в больнице, жива. Собчак связалась с ее мужем, который в «бешенстве» от сообщений о смерти и просит СМИ «перестать творить такое с его семьей». Телеведущая уточнила, что у мужчины «нет никаких претензий». Она призвала журналистов прекратить «драконить семьи пострадавших». Журналистка добавила, что просить о порядочности в свой адрес не будет, поскольку это бесполезно.

«По состоянию - оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. Но она слава богу жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве», - написала Собчак в своем Телеграм-канале.

Теледива отметила, что связалась с отцом водителя Volkswagen Робертом. 28-летний юноша находится в больнице, конкретной информации о его состоянии пока нет.

Также команда телеведущей ищет родных погибшей Екатерины и ее дочери, поскольку девушка, назвавшая себя подругой, не дала никаких контактов. Ксения пояснила, что никого не игнорирует. Собчак поможет всем участникам ДТП, потому что у нее есть такая возможность.

Комментируя свое поведение после аварии, знаменитость объяснила, что сразу уехала с места происшесвтия, поскольку только бы мешалась сотрудникам спецслужб.

«Полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» - это не конструктивно, это бредово», - объяснила она.

Ксения прошла обследование вместе с ассистенкой. У обеих сотрясение мозга.

Напомним, что водитель микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину в ДТП.

Кирилл Суханов, директор телеведущей, раскрыл подробности случившегося.

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