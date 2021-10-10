Собчак окажет поддержку пострадавшим в ДТП и признавшему вину водителю

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10 октября 2021, 19:44

Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Кирилл Суханов, директор телеведущей Ксении Собчак, сообщил, что пострадавшим в ДТП и водителю, который вез команду журналистки, будет оказана помощь. По его словам, со всеми поддерживается связь.

«Безусловно, всё будет реализовано. Я просто не знаю, с кем уже связались, с кем ещё нет, но точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь и будет оказана поддержка. С водителем, с которым мы ехали, разумеется, мы тоже на связи», - пояснил он.

Суханов уточнил, что после аварии позвонил организаторам мероприятия, на котором выступала Собчак, и проинформировал о случившемся. Они вызвали «скорую» и новую машину телеведущей.

«Я отправил локацию, попросил вызвать скорую. Организаторы вызвали скорую, и скорая на мой телефон уже звонила, что подъехала на место. В этот момент мы двигались в аэропорт», - добавил менеджер.

Представитель телеведущей поделился, что у него вывих ноги и трещина в ребре.

При этом водитель Volkswagen, который находится в больнице, рассказал, что у него вывих головки бедренной кости. Он уточнил, что водитель и пассажиры Mercedes не пытались помочь ему и его подругам, одна из них скончалась. Люди из микроавтобуса вышли через 5-10 минут, чтобы пересесть в приехавшее другое такси, утверждает пострадавший.

Признавший вину водитель заверил, что пассажиры его «не гнали».

Ксения Собчак подтвердила, что находилась в микроавтобусе в момент аварии. Телеведущая получила многочисленные травмы и сотрясение мозга. Сейчас она находится дома. Она подчеркнула, что после ДТП ее менеджер вызвал «скорую» и проверил, можно ли чем-то помочь второй машине.

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