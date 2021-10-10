Признавший вину в ДТП в Сочи водитель рассказал подробности случившегося

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10 октября 2021, 18:35 Источник: Телеграм-канал BAZA

полиция, фото: pixabay.com

Водитель микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, в момент столкновения с легковым автомобилем Volkswagen в Сочи, раскрыл детали случившееся. Инцидент произошёл 9 октября около 21.00.

Водитель Олег Ц. рассказал, что взял трех пассажиров – двух девушек и одного мужчину - в Розе Хутор и направился в аэропорт. По словам мужчины, находящиеся в транспортном средстве люди его «не гнали». Во время движения по Краснополянскому шоссе он выехал на встречную полосу, врезался в Volkswagen и отскочил в автобус МАЗ.

Собчак и ее ассистентка отказались от госпитализации и уехали в аэропорт на такси.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса признал вину в ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным МВД, пассажирка 1986 года рождения из Volkswagen, от полученных травм скончалась до приезда «скорой», водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ксения Собчак подтвердила, что находилась в микроавтобусе в момент аварии. Телеведущая получила многочисленные травмы и сотрясение мозга. Сейчас она находится дома. Она подчеркнула, что после ДТП ее менеджер вызвал «скорую» и проверил, можно ли чем-то помочь второй машине.

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