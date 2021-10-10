Водитель микроавтобуса признал вину в смертельном ДТП в Сочи

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10 октября 2021, 17:29 Источник: Российская газета

машина, фото: pixels.com

Водитель микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину в ДТП на трассе «Адлер - Альпика Сервис» в Сочи. Об этом сообщили в воскресенье, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Столкновение между Mercedes и легковым автомобилем Volkswagen произошло 9 октября около 21.00. Водитель 1981 года рождения, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. В результате аварии погибли два человека 1986 года и 1991 года рождения, еще один - водитель 1993 года рождения - находился в тяжелом состоянии в больнице.

Люди в микроавтобусе не пострадали.

Ранее телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что находилась в микроавтобусе в момент ДТП. Телеведущая получила многочисленные травмы и сотрясение мозга. Сейчас она находится дома.

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