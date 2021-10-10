Собчак вышла на связь после смертельной аварии в Сочи: «У меня многочисленные травмы»

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10 октября 2021, 15:51

Ксения Собчак, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала смертельную аварию с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Сочи. ДТП произошло 9 октября около 21.00 на трассе Адлер – «Альпика-Сервис».

«Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», - написала журналистка в своем Телеграм-канале.

Собчак пояснила, что Mercedes и водитель не имеют к ней никакого отношения. Телеведущая отметила, что никто его «не подгонял», «это было личное решение водителя». Во время поездки она общалась в «Зуме» по работе, а в момент аварии потеряла сознание. Ассистентка Ксении, у которой тоже сотрясение мозга, перевела ее в другую машину.

«Мне предлагали госпитализацию в Сочи … было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование … ушибы внутренних органов и сотрясение», - добавила теледива.

Она подчеркнула, что после аварии ее менеджер вызвал «скорую» и проверил, можно ли чем-то помочь второй машине.

Ранее сообщалось, что на трассе в Сочи, столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen. По данным МВД, водитель микроавтобуса пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

В результате происшествия, скончалась одна из пассажирок Volkswagen, вторая умерла в больнице. 28-летний водитель иномарки находится в медучреждении. Люди из микроавтобуса не пострадали.

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