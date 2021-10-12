Собчак вручили повестку о явке к следователям в Сочи для очной ставки с водителем Mercedes

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12 октября 2021, 20:53 Источник: ТАСС

Ксения Собчак, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Телеведущей Ксении Собчак после допроса в Москве вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для очной ставки с водителем Mercedes Олегом Ц. в рамках уголовного деле о смертельном ДТП. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes»,- пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Собчак дала показания по делу о смертельном ДТП в Сочи в качестве свидетеля. Телеведущая находилась в ГСУ МВД на Новослободской почти три часа. Знаменитость возмутило, что ей задавали вопросы, не имеющие отношения к свидетелям, а также снимали на видео во внутреннем дворе. Она подтвердила, что поддерживает связь с пострадавшими.

Ксения напомнила, что на короткое время потеряла сознание. Журналистка ехала в микроавтобусе Mercedes, водитель которого признал вину в ДТП. Потерпевшей она себя называть отказывается, хотя у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

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