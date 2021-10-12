Собчак почти три часа давала показания по делу о ДТП в Сочи

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12 октября 2021, 19:46

Ксения Собчак, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Во вторник, 12 октября, телеведущая Ксения Собчак дала показания по делу о смертельном ДТП в Сочи в качестве свидетеля. В ГСУ МВД на Новослободской журналистка прибыла около 13.00.

«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей», - написала она в своем Телеграм-канале.

Собчак еще раз повторила следователям то, что писала у себя в блоге. Телеведущая рассказала, что в момент аварии «не подгоняла» водителя, а вела переговоры по работе в «Зуме». Выехала команда журналистки заблаговременно в 20.40, чтобы успеть на рейс в Москву в 22.20. ДТП произошло около 21.00. Жена Константина Богомолова уточнила, что покинула место происшествия, убедившись, что пострадавшим вызвали «скорую».

«… на дорогу нужно 40-50 минут (а значит у пассажиров было в запасе около двух часов). При этом Ксения вылетала через ВИП-зал аэропорта, где стандартные процедуры проходят значительно быстрее, «поэтому заблаговременное прибытие на рейс не предполагалось»,- говорится в Телеграм-канале «Осторожно Новости».

Кроме того, Собчак напомнила, что на короткое время потеряла сознание. Потерпевшей она себя признавать отказывается, хотя у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

«И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи»,- поделилась теледива, имея в виду критику против нее в Интернете. Якобы звезда покинула место аварии, не оказав помощи пострадавшим.

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