Как Путину угрожало стадо оленей и чем в России закончились выборы

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27 сентября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Звёздный состав Госдумы и великолепие Чечни



На состоявшихся в России выборах в Госдуму партия власти собрала почти 50% голосов от числа принявших участие в этом мероприятии россиян. В нижней палате парламента «Единую Россию» будут представлять 324 её последователя. Представительство депутатов от других партий и самовыдвиженцев в Госдуме составит суммарно всего 126 человек. Самые известные среди депутатов-единороссов – певец Денис Майданов, боксёр Николай Валуев, фигуристка Ирина Роднина, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин, телеведущие Евгений Попов и Тимофей Баженов.



Лидером среди регионов, проголосовавших за «Единую Россию», стала Чечня. Вот как прокомментировал победу партии власти Рамзан Кадыров на онлайн-совещании с Владимиром Путиным (дословно):



«У нас в Республике, дон, «Единая Россия» получила 96, а КПРФ – 0,75, а ЛДПР, дон, вообще ниже, дон… Это большой результат, который мы вместе все подделали, дон, за эти годы… работы, дон…»



В ответ на эти слова президент РФ не стал оспаривать оговорку лидера Чечни, но признал, что результат ЕР на выборах в регионе «может показаться нереалистичным».



«Но, если посмотреть с чего Вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда Вы возглавили Республику, посмотреть на центр Грозного – на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, - будет понятен результат этого голосования», - подчеркнул Владимир Путин.



Мы же, в свою очередь, напомним, что по данным Forbes, в 2020 году бюджет Чечни состоял на 83,4% федеральных вливаний (106,4 млрд руб.) и только на 15,8% - из собственных доходов. Дефицит бюджета в регионе составлял менее 1%.





Ни курятников, ни индексаций



После выборов в Госдуму российские законодатели пока еще не собирались в новом составе, а вот представители других ветвей власти – исполнительной и судебной – уже успели отметиться весьма любопытными решениями. На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил россиянам разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. Иными словами, курятники и свинарники на дачах в России теперь запрещены.



За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Тем, кто хочет разводить живность, предлагается приобретать для этого занятия специальные земли.



Читайте на нашем сайте: «Россияне в соцсетях высказывают недовольство по поводу штрафа за кур на садовом участке»

Еще одним резонансным решением отметилось правительство РФ. Стало известно, что в 2022 году работающим пенсионерам в России индексаций выплат в очередной раз не видать.



В заключении правительства отмечено, что индексация пенсий потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а их источники на данный момент не определены. При этом ни для кого не является секретом, что совсем недавно, перед выборами в Госдуму, правительство РФ утвердило выделение единовременных выплат размером в 10 тысяч рублей всем пенсионерам, причем источники денежных средств были найдены в считанные дни.



Стоит напомнить, что Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России уже более пяти лет.



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В машину Владимира Путина чуть не врезалось стадо маралов



Стало известно, что в начале сентября, в ходе традиционного совместного отдыха в тайге с Сергеем Шойгу, глава государства Владимир Путин подвергся смертельной опасности. Об этом рассказал сам президент.



Путин сообщил, что во время поездки по заповеднику в его автомобиль чуть не врезалось стадо «огромных» маралов.



«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной!», - заявил президент.



Ранее в Твиттере Кремлевский пул РИА сообщил, что во время отдыха в тайге Владимир Путин «поймал рыбку».





Российские высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены могут попасть под новые санкции США



Комитет по регламенту палаты представителей Соединенных Штатов одобрил поправку к оборонному бюджету, которая рекомендует администрации Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. Известно, что в случае, если предложенный список будет утвержден сенатом и американским президентом, - его фигуранты не смогут посещать зависимые от США страны, иметь в них счета и недвижимость.



Под санкции могут попасть премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В списке также значатся предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.









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