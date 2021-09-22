И действительно, зачем платить людям пенсии?

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22 сентября 2021, 09:25 Александр Саргин

Фото: photosight.ru

Накануне в комитете Совета Федерации по экономической политике состоялось расширенное заседание, на котором, среди прочих, присутствовал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

В своем выступлении финансист коснулся темы пенсионных накоплений, подчеркнув, что это его «личное мнение». Так вот, по его личному мнению, «помогать пенсионерам немножко поздно». По его словам, гражданину нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который должен быть сформирован им самим в течение всей жизни,- «и это называется капитализм». А вот когда человек вышел на пенсию, считает банкир, полностью полагаясь на государство,- «это социализм». Швецов уверен, что «мы в этом плане скорее ближе к нашему советскому прошлому» и от лица ЦБ и Минфина предлагает начать «эту трансформацию».

Зампред ЦБ отметил, что данные изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через «настройку самих пенсионных институтов». Швецов уточнил, что пенсионные институты сегодня «очищены от недобросовестных игроков», и у этих институтов имеются все возможности «и приносить пользу гражданину, и финансировать».

Финансист напомнил, что для граждан существует много вариантов сделать самостоятельные накопления. «Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду»,- озвучил свои фантазии Сергей Швецов.

В этой связи сразу представляется картина, как где-то на просторах России, в деревеньке, в покосившемся домике, где снегу по окна, сидят «бабка с дедкой» и думают, что выгодней – купить недвижимость и сдать ее в аренду или все-таки воспользоваться услугами пенсионных фондов и страховых компаний, в которых сплошь работают бессребреники и милые, отзывчивые люди?

Вот такой он, химически чистый взгляд, сытого и «непредвзятого» условного чиновника не то что из-за Садового кольца, а вообще, из так называемого регулятора, который базируется в самом центре столицы, можно сказать, на нулевом километре!

В старой советской песне есть такие слова: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет!» Ну, насчет дороги для молодых – это понятно: стань таким, как Бузова, Моргенштерн и Даня Милохин – и жизнь превратится в сказку! А вот насчет отношения к старикам… то что ж... ясно, финансист… он же мыслит другими категориями… предлагает, так сказать, варианты и механизмы… энти самые пенсионные проекты или как их там? Но ведь из песни (уже другой) тоже слов не выкинешь: «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно», - напевал вчера человек.

Напомним, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «крайне неудачными» слова своего первого заместителя Сергея Швецова. «Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства - обеспечить для всех достойную пенсию»,- сказала Набиуллина.

Да ладно, чего уж там, Эльвира Сахипзадовна, ну, ляпнул человек, с кем не бывает! Тем более что наверняка у ЦБ имеются всевозможные благотворительные программы, так что не все так страшно. Просто в связи со всем этим почему-то вспоминается анекдот. Очень обеспеченный человек умер, попал в ад и начал возмущаться, дескать, почему я оказался здесь, ведь столько денег отдал на благотворительность, создал различные фонды, проекты и т.п.? А ему отвечают - не волнуйтесь, деньги мы вам вернем...

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