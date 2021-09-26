Аргументы Недели Политика 13+

Во время отдыха в Сибири в машину Путина чуть не врезалось стадо «огромных» маралов

, 07:50

Во время отдыха в Сибири в машину Путина чуть не врезалось стадо «огромных» маралов
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в начале сентября отдыхал в Сибири с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Глава государства не первый раз выбирает тайгу для отпуска, но в этот раз чуть не подвергся смертельной опасности.

Путин рассказал, что в его автомобиль чуть не врезалось стадо «огромных» маралов, когда он объезжал заповедник.

«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому»,- цитирует слова президента телеканал «Россия 24».

Во время трехдневной поездки Путин успел порыбачить, осмотреть предполагаемое лежбище медведя, погулять по горам и покататься на лодках. Ночевали политики в палатке. Российский лидер оборудовал свою палатку «камином» - декорированным инфракрасным обогревателем, он пригласил министра оборонного ведомства погреться.

«Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь»,- обратился президент к Шойгу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Алексей Арестович: в случае столкновения с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет»

Алексей Арестович: в случае столкновения с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет»

В случае столкновения с Вооруженными силами Украины армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Соответствующий прогноз озвучил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Шоу-бизнес

Политика

Спорт

Политика

Происшествия