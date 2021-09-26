Во время отдыха в Сибири в машину Путина чуть не врезалось стадо «огромных» маралов

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26 сентября 2021, 07:50

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в начале сентября отдыхал в Сибири с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Глава государства не первый раз выбирает тайгу для отпуска, но в этот раз чуть не подвергся смертельной опасности.

Путин рассказал, что в его автомобиль чуть не врезалось стадо «огромных» маралов, когда он объезжал заповедник.

«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому»,- цитирует слова президента телеканал «Россия 24».

Во время трехдневной поездки Путин успел порыбачить, осмотреть предполагаемое лежбище медведя, погулять по горам и покататься на лодках. Ночевали политики в палатке. Российский лидер оборудовал свою палатку «камином» - декорированным инфракрасным обогревателем, он пригласил министра оборонного ведомства погреться.

«Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь»,- обратился президент к Шойгу.

Поймал рыбку. Кадры Путина с отдыха в начале сентября pic.twitter.com/IWuH843a7y — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 25, 2021

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