«А дышать можно?»: многие россияне негативно отнеслись к новому запрету Верховного Суда

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22 сентября 2021, 08:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pinterest.com

20 сентября прошла новость о том, что Верховный суд РФ запретил россиянам держать кур и другую мелкую живность на землях для садоводства. Сегодня в высших инстанциях запрет был подтверждён. Отныне власти планируют взимать штрафы за «незаконные курятники». Штраф за «кур» назначается в размере до 1 процента кадастровой стоимости участка, и составляет не менее 10 000 рублей. Однако россияне в соцсетях реагировали крайне негативно на введённый запрет. По их мнению, такой закон может повлечь за собой большие проблемы в финансовой части у большинства представителей населения. К тому же курятники и «мини-фермы» на дачах – в нашей стране совсем не редкость. Времена, как говорят в народе, очень тяжёлые.



«Кто не может себе позволить дом или квартиру, живут на дачах», - можно привести в пример один из комментариев ВК по поводу нового дачного закона, «Держат скот, чтобы хоть как-то выжить. И запретить им выживать содержанием кур, гусей или поросят – это геноцид». «Абсолютная глупость», - заявляет другой критик закона, «Сейчас многие постоянно живут на дачах и держат там кур и другую живность, а квартиры сдают. Надо же что-то есть». «Дышать-то хоть можно?» - говорит ещё один россиянин, недовольный запретом. И таких комментариев полным-полно по всей социальной сети «Вконтакте». Некоторые утверждают, что подобные законы вообще нельзя было принимать, пока полностью не иссякла пандемия. Ведь обострение коронавирусной ситуации может произойти в любой момент. Это так же возможно, как и повторные введения самоизоляции. Вирус до сих пор функционирует и продолжает поражать людей.



Из множества комментариев нельзя найти, пожалуй, ни одного, который бы как-то выступал в пользу принятого закона. Соответственно и вывод можно сделать следующий: большинство россиян не согласны с решением Верховного суда и подвергают его запреты жёсткой критике. Но будет ли высшее руководство создавать какие-то послабления или идти на уступки людей – на данный момент совсем не ясно.

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