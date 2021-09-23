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23 сентября 2021, 09:29 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В США готовят санкции против 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по регламенту палаты представителей Соединенных Штатов одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября).

Этим дополнением к оборонному бюджету предлагается рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 российских граждан, среди которых чиновники, бизнесмены, общественные деятели и журналисты.

22 сентября член Хельсинкской комиссии и конгрессмен Пол Массаро опубликовал в Twitter список из 35 россиян, которых могут включить в «черный список». Список был предложен соратниками Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Это они назвали фамилии россиян представителям ЕС и США.

В списке указаны: премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Под американские санкции могут попасть предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

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