Миллионы долларов для Белоруссии и Владимир Путин в шведской семье. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

13 сентября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Российскими вилами по белорусской воде



На свете есть много замечательных примет. К примеру, если ласточки летают низко – это к дождю, или, если Лукашенко летит в Москву – значит, к российским кредитам. Очередная встреча президентов России и Белоруссии не стала в этом смысле исключением. Но, обо всем по порядку.



Россия и Белоруссия объединяются уже более 20 лет. Договор о создании Союзного государства был подписан еще в декабре 1999 года. Предполагалось создание общего парламента, конституции, суда, счетной палаты и валюты с единым эмиссионным центром. Казалось бы, за такой внушительный срок идею слияния стран вполне можно было бы воплотить в реальность, но прошедшие 9 сентября переговоры президентов, похоже, только усложнили этот процесс.



Во-первых, если кто-то не заметил, еще ранее, в июле этого года, Владимир Путин подчеркнул, что речь идет даже не об объединении стран в единое государство, а о некой «интеграции» без потери суверенитета.



«В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции. И при полном сохранении суверенитета»,- заявил он.



По итогам новых переговоров было объявлено о согласовании целых 28-ми «дорожных карт», которые должны приблизить страны к теперь уже «интеграции». Глава российского государства акцентировал внимание на том, что эти направления касаются в основном макроэкономических моментов, но сути их так и не раскрыл. Оборотам речи и размытости формулировок, прозвучавших на пресс-конференции в исполнении двух президентов, вполне может позавидовать даже Михаил Сергеевич Горбачев. Конкретики было действительно крайне мало.



Забавно, что в ходе пресс-конференции задавая вопросы Владимиру Путину, белорусские журналисты несколько раз произносили слово «обнуление», что явно коробило президента России. Правда, вопросы эти никак не касались известного и уже свершившегося факта современной российской истории.



Итогом же встречи президентов, помимо согласования нескольких десятков «дорожных карт», стали очередные кредиты, утвержденные российской стороной в качестве поддержки Белоруссии, на этот раз общим размером в 630-640 млн долларов.



Не будем также забывать, что в настоящее время на территории России и Белоруссии проходят совместные военные учения, благодаря которым мы, в случае необходимости, конечно же, сможем показать «нашим западным партнерам» кузькину мать, а при особенно удачном раскладе, и его отца.





Что нам стоит Крым застроить



Разговоры о строительстве новых городов в России никак не затихают. Более того, выясняются новые подробности.



Так, на прошлой неделе Сергей Шойгу поразмышлял над возможностью возведения новых городов в Сибири между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Он считает, что в этих местах неплохо было бы создать промышленные центры и производства.



Тем временем в Крыму всерьёз заговорили о возможности строительства города для отдыха. Власти полуострова сообщили о планируемой в ближайшее время презентации проекта нового города-курорта.



Стало известно, что этим вопросом занимаются вплотную, ни много ни мало, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и глава республики Крым Сергей Аксенов. Подробности о планируемой строительной гонке на территории России и за ее пределами вы можете прочитать в нашей прошлой публикации «Как нам обустроить Афганистан и зачем племяннику Путина производство бетона»





Никогда такого не было и вот опять



В Центробанке РФ сообщили, что годовая инфляция складывается выше прежних прогнозов. В июле в ЦБ ее оценивали в 6,46%, в августе этот показатель вырос до 6,68%. По состоянию на 6 сентября 2021 года Центробанк РФ оценил годовую инфляцию уже в 6,74%.



Также на прошлой неделе стало известно, что ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.





В Швеции родился Владимир Путин, но его не признали



В Швеции родился мальчик. И все бы ничего, но родители решили назвать его Владимиром Путиным. Регистрировать выбранное ребенку имя шведские налоговые органы не стали. Причем без объяснения причин. Интересно, что ранее то же самое налоговое агентство зарегистрировало ребенка с именем Google.



Почему в Швеции так боятся упоминания имени президента России, остается загадкой. Будем надеяться, что все же неофициально, в кругу семьи, мальчика продолжат называть Володенькой.



В России детям зачастую тоже дают необычные имена. В августе этого года в пресс-службе столичных ЗАГСов сообщали, что одному новорожденному москвичу родители дали имя Байден. Среди самых необычных имен малышей в Москве - Океана, Люцифер, Оливье, Рим, Патрисия-Деметра-Пейдж и Александр-Север.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости