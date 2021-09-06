Как нам обустроить Афганистан и зачем племяннику Путина производство бетона. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

6 сентября 2021, 12:13 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Нам Партия строить и жить помогает



После заявления Сергея Шойгу о необходимости переноса столицы России в Сибирь и возможном появлении за Уралом высокотехнологичных центров, страну захлестнул настоящий строительный бум.



В пятницу на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве нового города на Дальнем Востоке. Планируется, что в нем будут проживать 300 тысяч человек. Откуда власть собирается завезти население в новостройки, пока неизвестно. При этом уже озвучено название города – Спутник. Он будет находиться всего в 30 км от Владивостока. Название города, кстати, не отличается креативом, если вспомнить наименование не так давно изобретенной известной российской вакцины.



Отметим, что ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя идею строительства нового города в регионе, заявил, что сначала необходимо привести в порядок уже существующие населенные пункты.



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Помнится, как еще в начале прошлой недели утомленный космическими проектами глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил в очередной раз спуститься с небес на грешную землю и предложил построить новый город возле космодрома Восточный.



«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики», -заявил он.



Можно предположить, что вся развернувшаяся в стране строительная вакханалия является частью предвыборного процесса, но не тут-то было. Снявшийся недавно с избирательной кампании двоюродный племянник президента России Роман Путин тоже оказался замечен в строительном бизнесе. Вот это уже начинает пугать.



По сообщениям СМИ, Роман возглавил наблюдательный совет довольно крупной компании по производству бетона, которым обеспечивают в том числе и застройщиков Москвы. Что ж, хорошее подспорье для Сергея Семеновича.



Напомним, что ранее Роман Путин учредил партию «Россия без коррупции» и собирался баллотироваться в Госдуму на выборах 19 сентября. Позже с этой затеей он расстался. Тут, как говорится, без комментариев…



В Москве, тем временем, продолжается активное строительство храмов. Несмотря на это, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил об их явной нехватке.



«В Москве пока нет достаточного количества храмов, чтобы люди не чувствовали себя обездоленными. <...> И, если иметь храмы в шаговой доступности (один храм на 20-30 тысяч человек), конечно, тогда речь должна идти не о 200 и не о 300 храмах. И даже не о 500 храмах», - считает народный избранник.



В завершение темы отметим отличную от всех новость, поступившую из МИД России. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замер Кабулов заявил, что Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана. Он сообщил о том, что Москва будет продолжать налаживать контакты с талибами и готова приступить к совместным проектам уже сейчас.





Школьникам предложили раскрыть тему путешествующего россиянина



На прошлой неделе, накануне начала учебного года, стали известны темы школьных сочинений, которые предстоит написать учащимся 11-х классов в декабре. Темы, озвученные министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, оказались весьма актуальными. Среди них – «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» и «Человек путешествующий: дорога в жизни человека». Если задуматься, то совершенно очевидно, что россиянину, который не смог на определенном этапе своей жизни реализовать вопрос первой темы, стоит задуматься о путешествии и попробовать использовать свои возможности в другой стране. В то время, когда учащиеся будут готовиться к написанию сочинений, ЕГЭ пока еще остается легальным способом определения уровня знаний в школах России.



Стало известно, что в Краснодаре в школе №94 перед началом нового учебного года при формировании 28 (!!!) первых классов администрации учреждения пришлось использовать почти все буквы русского алфавита. Таким образом, школьники стали учениками классов "Э", "Ю" и "Я". Отмечается, что в этом году краснодарская школа приняла в свои стены 840 первоклассников.





Российская коррупция набирает обороты



Генеральная прокуратура сообщила о росте коррупции в России. Лидерами по взяточничеству стали сотрудники полиции и муниципальные служащие.



Всего за первые шесть месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Это рекордный показатель за последние восемь лет.



Отмечается, что число коррупционных преступлений выросло на 16,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Размер ущерба составил 39,4 миллиарда рублей.





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