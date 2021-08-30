Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал пять тем для сочинения учеников 11-х классов

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30 августа 2021, 16:35 Источник: РИА Новости

Сергей Кравцов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, перед началом нового учебного года назвал пять тем сочинения для учеников 11-х классов. Темы сочинений: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Одиннадцатиклассники, заканчивающие школу, пишут сочинение в декабре. Кравцов отметил, что сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Министр сказал: «Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время».

Кравцов также заявил, что в новом учебном году в школах появится практика поднятия государственного флага, которую инициировал воспитатель международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов и поддержал Владимир Путин.

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