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Шойгу рассказал о строительстве промышленных центров между Братском и Красноярском

, 08:31 Источник: РБК

Шойгу рассказал о строительстве промышленных центров между Братском и Красноярском
Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что новые сибирские города можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

Шойгу считает, что между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с «привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника"». По его словам, в этих местах можно не только добывать, но и осуществлять глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Также генерал российской армии не исключает создание кластера «Алюминиевая долина».

Министр добавил, что в районе Канска возможно реализовать углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья, а в районе Лесосибирска построить кластер «Лес и строительные материалы».

Ранее Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в Сибири несколько крупных городов. По мнению главы оборонного ведомства, таких центров должно быть не менее трех.

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