Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о важности строительства крупных городов в Сибири

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о необходимости возвести в Сибири несколько крупных городов. По его мнению, таких центров должно быть от трех до пяти.
Такое заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По его словам, речь идет об экономических, научно-промышленных центрах, в которых будет проживать от 300 до 500 тыс. человек или даже до 1 млн.
“И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности”, - сказал Шойгу. Кроме того, он напомнил о планах, которые были в СССР незадолго до того, как он перестал существовать.
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