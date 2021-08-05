Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о важности строительства крупных городов в Сибири

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 17:21 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о необходимости возвести в Сибири несколько крупных городов. По его мнению, таких центров должно быть от трех до пяти.

Такое заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По его словам, речь идет об экономических, научно-промышленных центрах, в которых будет проживать от 300 до 500 тыс. человек или даже до 1 млн.

“И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности”, - сказал Шойгу. Кроме того, он напомнил о планах, которые были в СССР незадолго до того, как он перестал существовать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости