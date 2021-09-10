В Швеции родителям новорожденного сына не дали назвать его Владимиром Путиным

В Швеции жителям не разрешили дать своему сыну имя в честь главы российского государства Владимира Путина. Данная информация поступила от местной радиостанции Sveriges Radio.
Отмечается, что отец и мать ребенка не нарушали действующие в Швеции правила и подали заявку с таким именем в местное налоговое агентство. При этом там отметили, что регистрировать выбранное родителями имя не будут.
Согласно шведским законам, сотрудники налогового ведомства страны вправе отказать в выборе имени, но в таком случае они должны понимать, что оно доставит владельцу неудобства. В случае с Владимиром Путиным в агентстве причину обосновать не смогли.
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