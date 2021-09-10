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Вице-премьер правительства Крыма Кабанов анонсировал возможное строительство нового курортного города

, 12:57

Вице-премьер правительства Крыма Кабанов анонсировал возможное строительство нового курортного города
Крым, фото: pixabay.com

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на западном берегу полуострова планируется построить новый курортный город. Презентация проекта может  состояться в ближайшее время.

«… презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», - рассказал он в ходе интервью Youtube-каналу Олега Крючкова.

Кабанов отметил, что данный вопрос рассматривается под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова. По его словам, за государственные средства к месту строительства города, скорее всего, подведут коммуникации, а возведением зданий займутся инвесторы.

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