Вице-премьер правительства Крыма Кабанов анонсировал возможное строительство нового курортного города
10 сентября 2021, 12:57
Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на западном берегу полуострова планируется построить новый курортный город. Презентация проекта может состояться в ближайшее время.
«… презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», - рассказал он в ходе интервью Youtube-каналу Олега Крючкова.
Кабанов отметил, что данный вопрос рассматривается под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова. По его словам, за государственные средства к месту строительства города, скорее всего, подведут коммуникации, а возведением зданий займутся инвесторы.
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