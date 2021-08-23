Первый Содом в России и новый состав Госдумы в прогнозах социологов. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

23 августа 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Чудес не предвидится?



В 2016 году во время избирательной кампании в Госдуму известный поэт-песенник Александр Шаганов в личной беседе с автором этих строк произнес следующие слова:



«Не ждите чуда после выборов. Чудите сами».



Прошло несколько лет, но эти слова остаются актуальными. За месяц до новых выборов в Госдуму стали известны итоги опроса, проведенного «Научно-методическим центром по проблемам сельской молодежи», который относится к администрации президента РФ.



По данным исследования, рейтинг «Единой России» составил в среднем по стране 35,6%. При этом выяснилось, что наибольшей популярностью партия власти пользуется как в лидирующей по федеральным дотациям Чечне (83%), так и в одном из беднейших регионов России - на родине Сергея Шойгу - Туве (82%).



Результаты КПРФ оказались несколько скромнее. Средний рейтинг российских коммунистов в разных регионах страны, по заверениям социологов, составил 16,2%. Причем наивысшие показатели партии каким-то неведомым образом были зафиксированы именно на родине Владимира Ленина. В Ульяновской области за партию-преемницу КПСС готовы проголосовать 38% опрошенных.



Партия Владимира Вольфовича, по данным опроса, имеет еще более скромный рейтинг. ЛДПР, если верить социологам, собрала по стране всего 13,6% своих сторонников. Причем лучший результат партии Жириновского отмечен в Хабаровском крае - 36%. Там, откуда в прошлом году вывезли бывшего губернатора и члена ЛДПР Сергея Фургала.



Новоявленное объединение СРЗП, согласно сведениям опроса, может проникнуть в здание Госдумы, благодаря своему среднему рейтингу по стране в 9,4%. Отмечается, что партия с оптимистичным названием «Справедливая Россия — За правду» свою наибольшую поддержку в ходе опроса получила у населения Северной Осетии (24%).







Новая волна инфляции может накрыть страну из-за подорожания пшеницы



Рост цен на пшеницу грозит новым витком инфляции. Стало известно, что практически во всем мире в этом году ухудшились прогнозы по урожайности зерновых, а их дефицит приводит к повышению стоимости соответствующей продукции.



Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отмечает, что урожайность пшеницы в России в целом остается стабильной. Однако некоторые эксперты говорят о тесной связи российской и мировой экономик. По их мнению, Россию может ожидать новый скачок цен, который коснётся целой линейки продуктов питания - хлеба, муки, кондитерских изделий, яиц, молока и мяса.



Читайте на нашем сайте: «Подорожание пшеницы может вызвать новый скачок инфляции»







Пенсионеры на кладбищах и у мусорных баков



Росстат сообщил о рекордном за всю историю статистики сокращении числа пенсионеров в России. Смертность пожилых людей достигла порядка 5,5 тысячи человек в день. С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го пенсионеров в стране стало меньше почти на 2 миллиона человек.



Многие еще живущие старики из-за нищенской пенсии вынуждены добывать себе еду на мусорках. На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как пенсионеры в Петербурге разбирают просроченные продукты, которые в тележке привезли к мусорным бакам сотрудники супермаркета.



Тех же российских пенсионеров, у которых еще остались деньги, обворовывают телефонные мошенники.



Читайте: «Мошенники воруют последние деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками ПФР»







В России обнаружили Первый Содом



Довольно большой интерес у россиян вызвали недавно опубликованные результаты исследования сервиса «Яндекс.Карты». Сервису удалось найти целый ряд необычных и забавных названий населенных пунктов России. Среди них – Философов Завод, Свистуны, Большие Носки, Широкая Щель, Хахалиха, Усадьба Жадины и даже Верхненовокутлумбетьево.



Крайне необычное название также принадлежит деревне Первый Содом. Скорее всего, оно касается истории этого поселения, но как это наименование связано с известным библейским городом*, остается неизвестным.



Если верить Википедии (других источников найти не удалось), численность населения Первого Содома в 2014 году составляла всего 4 человека, а находится он в Костромской области. Интересно, что ранее к северо-западу от этой деревни располагался… Второй Содом. Но к 2000 году от него ничего не осталось. Что добило эту деревню – гнев Божий или российская экономика – покрыто тайной. Похоже, что населенные пункты в России вымирают уже целыми «содомами».



* Содом - легендарный город, который, согласно Библии, уничтожен Богом за грехи жителей.





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