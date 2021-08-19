Мошенники воруют последние деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками ПФР

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19 августа 2021, 13:45 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Около миллиона пенсионеров уже попали в базу судебных приставов из-за долгов по кредитам. Этим обстоятельством начали пользоваться мошенники. Они звонят россиянам от имени представителей Пенсионного фонда России (ПФР) с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если люди не погасят некую «задолженность» по специальному счету. После этого обманутые пенсионеры переводят деньги злоумышленникам.



Жительница Москвы сообщила, что ей позвонил неизвестный и от имени Пенсионного фонда предупредил о снижении пенсии. Для того чтобы этого не допустить, москвичке был предоставлен номер телефона «службы». По обращению на этот номер, ей сообщили о необходимости погасить некую задолженность. В итоге она перевела 75 тыс. рублей из личных сбережений на подставной расчетный счет, принадлежащий мошенникам.



В ПФР сообщают, что абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения. Однако их размер и на самом деле может быть сокращен. Например, при переезде пенсионера может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат ― например, если человек уехал из северных регионов.



«Также если ранее человек имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности. Наконец, выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован», - рассказал экс-глава ПФР по Республике Татарстан, юрист Марсель Имамов.



Эксперты подчеркивают, что пенсия по старости включена в состав доходов, на которые обращается взыскание по исполнительным документам. При этом по большей части размер взыскания не может превышать 50% от доходов. Стоит отметить, что о грядущем списании средств пенсионеру, как правило, сообщают заранее.





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