Росстат сообщил о рекордном сокращении пенсионеров в России: минус 5 тысяч стариков в день

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21 августа 2021, 11:20

Росстат опубликовал данные о рекордном сокращении количества пенсионеров в России. С 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го их в стране стало меньше почти на 2 миллиона человек – это самая большая цифра за всю историю доступной статистики. Чтобы проще было осознать - это минус более чем 5 тысяч в день.

И как говорят эксперты, дело тут не только в пандемии коронавируса. Пенсионная реформа тоже сделала свое «черное дело». В 2019 году, когда возраст выхода на пенсию увеличился на полгода, появились первые результаты: ПФР назначил на 41 % меньше страховых пенсий, чем в дореформенном 2018 году. В 2020 году число назначенных страховых пенсий сократилось на 6 %, а социальных – на 16 %.

В начале этого года ситуация вообще cтала катастрофической: за первый квартал 2021 года, в России уже скончались 583,7 тысячи человек. Рост смертности составил почти 27% год и стал беспрецедентным со времен массового послевоенного голода 1947 года.

Также стоит отметить, что резкий рост инфляции привел к тому, что впервые с 2016 года реальная стоимость пенсии сократилась. В нынешнем году средняя пенсия в России увеличилась на 835 рублей и составила 15 762 рубля. Однако инфляция при этом «разогналась» до 5,7% и полностью «съела» госнадбавку и даже загнала пенсионеров в минус.

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