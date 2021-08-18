Подорожание пшеницы может вызвать новый скачок инфляции

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18 августа 2021, 12:27 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Прогнозы по урожаю зерновых ухудшились по всему миру. Эксперты считают, что связанное с этим подорожание пшеницы повысит уровень инфляции.



Цены на зерно поднимаются в разных странах. Так, стоимость французской пшеницы за неделю выросла сразу на 5,6% до 304 долларов за тонну. Американская пшеница подорожала на 5,3% до 302 долларов.



На внутреннем российском рынке средняя цена пшеницы третьего класса выросла на 900 руб. за неделю до 14,35 тыс. руб. за тонну, четвертого класса – на 850 руб. до 14,22 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части РФ. Фуражная пшеница подорожала на 575 руб. до 12,9 тыс. руб. за тонну, ячмень – на 900 руб., до 12 тыс. руб.



По прогнозам экономистов, более слабое, чем ожидалось ранее, предложение пшеницы в мире будет и дальше толкать цены на зерно вверх.



Департамент сельского хозяйства США (USDA) на прошлой неделе снизил прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2021/22 года, отметив неблагоприятные погодные условия для урожая в таких странах, как Россия, Канада и США. В частности, резко была понижена оценка урожая пшеницы в России – сразу на 12,5 млн т в сравнении с предыдущим месяцем до 72,5 млн т (без учета Крыма). Также снижены был прогнозы по экспорту российской пшеницы – с 40 до 35 млн т. В то же время, по мнению главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, несмотря на непростую погоду в Поволжье и центре страны, в основных зернопроизводящих регионах получен впечатляющий урожай, что компенсирует потери.



Тем не менее спрос на зерно на мировом рынке постоянно растет более высокими темпами, чем его производство.



«Следовательно, рост экспортных цен является обоснованным. И на мировом рынке формируются достаточно выгодные условия для экспортеров зерна. А привлекательность внешнего рынка может привести к росту объемов экспорта и образованию дефицита зерна, в том числе пшеницы, для внутреннего потребления. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на все продукты переработки зерна, корма, мясо, молоко и т.п. в стране, если правительство РФ не предпримет определенные шаги»,- считает профессор РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.



На стоимость зерна оказывают влияние внутренние факторы – растет стоимость ГСМ, минеральных удобрений, рабочей силы. В такой ситуации подорожание базового для пищевой промышленности и сферы животноводства и птицеводства товара может привести к новому витку цен на широкую линейку продуктов питания - хлеб, муку, бакалею, кондитерские изделия, яйца, молоко и мясо.





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