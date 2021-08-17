В Интернете появилось видео, как питерские пенсионеры разбирают просроченные продукты из тележки около мусорки

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2021, 21:51

мужчина, фото: pixabay.com

В СМИ появилось видео, на кадрах которого пенсионеры разбирают просроченные продукты, которые в тележке привезли к мусорному баку сотрудники супермаркета. Инцидент произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

«Снимай, мне нравится! Хоть президенту России Владимиру Путину отправь, как пенсионеры живут!» - говорит один из очевидцев.

«Сынок, может, и ты так будешь жить?» - сказала одна из копавшихся в тележке женщин. Затем положила выпавшую из сумки на асфальт колбасу обратно и отвернулась.

Пожилые люди активно разбирали продукты, не отвлекаясь на снимавших их людей.

Ролик появился во вторник, 17 августа, в Телеграм-канале «Протестный Петербург».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости