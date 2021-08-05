Эксперт рассказал о причинах роста цен на сельхозпродукты

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5 августа 2021, 10:41

Разве трудно было предвидеть, чем может закончиться безудержное развитие торговых сетей, да еще и с зарубежными хозяевами? Разве трудно было своевременно понять, что нельзя делать ставку только на агрохолдинги, при этом в упор не замечать фермеров и малые формы хозяйствования на земле? Конечно, можно, однако это еще и сегодня не до всех в нашем правительстве доходит...

Ставка на агрохолдинги стала причиной исчезновения с лица обиженной земли десятков тысяч деревень. Поощряемое безудержное спрутовое, подавившее всякую конкуренцию в торговле развитие торговых сетей привело к неоправданному росту цен. Не могло не привести. Монополия, однако...

Вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев привел такие цифры: наценка по картофелю сегодня в сетях составляет порядка 165 процентов, по моркови — 350 процентов, по белокочанной капусте — 215 процентов.

Теперь, когда дело принимает серьезный оборот, Дума стала задумываться, а правительство суетиться. Да только методы старые: руки так и тянутся к проведению сиюминутной кампании по снижению цен. Как же, президент поручил разобраться... Но у президента и других дел хватает, да и согласно табелю о рангах внутренними делами должно заниматься правительство. Однако проведением очередной административной кампании, как это было раньше, теперь вряд ли обойдемся. Так в чем же дело? Давайте разбираться.

А дело в том, что стиль работы нашего правительства носит определенный характер, который без стеснения можно назвать порочным.

Всем известно, что для выработки какой-то стратегии или принятия адекватных решений необходимо собрать большой объем достоверной информации, иметь надежную обратную связь с объектами, на которые эта стратегия или решения будут распространяться, с ними взаимодействовать.

Посмотрим, какими же источниками информации и какой обратной связью пользуется наше правительство. Чтобы собрать достоверную информацию, нужны соответствующие (проверенные) источники. Так какими источниками пользуется правительство при определении стратегии и принятии решений в области сельского хозяйства?

«Странный вопрос,— скажут многие. — Конечно, это федеральное Министерство сельского хозяйства». Копнем глубже: а откуда такую информацию берет федеральное министерство? Разумеется, из региональных министерств. А они — откуда? Конечно же, из районных управлений сельского хозяйства (УСХ).

Погодите... А здесь как раз заковырка: УСХ, являясь первичным звеном всей системы управления сельским хозяйством РФ еще со времен развала Союза, фактически выпало из системы управления как таковой и существует формально, не несет на себе никаких значимых функций, никакой ответственности и уж тем более не обладает достоверной информацией.

А это может означать только одно: информацию, которую они дают вертикали министерского управления, можно назвать среднепотолочной или почти фейковой, а на ней-то и строится политика правительства в области сельского хозяйства.

С обратной связью дела обстоят не лучшим образом потому, что она также ложится на плечи того же УСХ. Вот круг и замкнулся.

Да так ли уж она нужна, эта обратная связь? Раньше и без нее как-то обходились. Зачем выстраивать систему, кого-то выслушивать, реагировать, когда и кулуарного мнения вполне достаточно и оно всегда под рукой. Удобно, однако...

Вот и дожили до того, что даже борщевая проблема овладела умами правительства, и то по указке президента.

Несмотря на многократные подсказки, что давно пора навести порядок в системе управления сельским хозяйством, хотя бы преобразовать УСХ в ИКЦ (информационно-консультационные центры), правительство упрямо продолжает бить себя в грудь, выпячивая вперед достижения в области сельского хозяйства, к коим, если разобраться, и отношения-то особого не имеет.

И это вместо того, чтобы предметно заниматься своим делом, черновой работой, в том числе и налаживанием системы управления в сельском хозяйстве.

Главной причиной часто называемых достижений в сельском хозяйстве является то, что к земле пришел хозяин, и если бы этого не случилось, то и никаких достижений не было бы. В этом суть произошедшей революции. Это необходимо хотя бы понять.

С источниками информации мы разобрались, и стало ясно: немудрено, что, полагаясь на них, правительство каждый раз своими действиями попадает пальцем в небо, так как не имеет не только обратной связи, о которой даже говорить еще рано, но и до конца отлаженной системы (вертикали) управления отраслью сельского хозяйства.

Вспомним хотя бы потерпевшую фиаско кампанию по массовому выращиванию свиней. Об этом сегодня предпочитают не вспоминать, но выводы-то сделать надо было... Похоже, не сделали.

Сегодня правительство окрик президента подняло на щит и пытается любым способом показать свою работу, снизить цены на сельхозпродукцию во что бы то ни стало. А поскольку выверенной стратегии развития сельского хозяйства нет, то правительству ничего не остается, как вновь прибегнуть к палочке-выручалочке — проведению какой-нибудь очередной скоротечной административной кампании.

Не чувствуется, что правительство понимает, что же нужно делать в сложившейся ситуации, вот и хватается за всё, что хоть как-то может показать, что оно работает. Опять нацелилось пальцем в небо. Однако на этот раз палочка-выручалочка может и не помочь. Не навредила бы...

Вот предлагается разрешить фермерам реализовывать свою продукцию прямо с поля, организовывать ярмарки и таким образом устранять посредников и снижать цены. Это, вероятно, кому-то из фермеров и поможет, но проблему не решит. Не может фермер одновременно заниматься и производством, и торговлей. Здесь поможет только кооперация.

Видение ситуации и предложения

От нас не убудет, давайте подскажем. Правительство-то наше, родное, только услышало бы.

Во-первых, если мы говорим, что работаем в рыночных условиях, то и методы воздействия на рынок должны носить рыночный характер, а не скатываться всякий раз к административным способам, к которым у правительства постоянно тянутся руки: то эмбарго замутит, то с пошлинами пошалит — вот уже до так называемых гибких пошлин додумались. Словом, заигрались.

Оказывается, что всё это из благих побуждений делается. Может быть, но верится с трудом...

Во-вторых, если мы серьезно собираемся работать на снижение цен, то сразу нужно зарубить себе на носу, что есть только один путь к снижению цен: налаживание конкуренции. Другого пути в рыночных условиях не существует, но наше правительство с упорством, достойным другого применения, продолжает изобретать велосипед.

И в-третьих, нужно прекратить кулуарное принятие значимых для производителей сельхозпродукции стратегий и решений. Необходимо отработать и ввести процедуру их согласования с группами интересов. Только тогда правительство перестанет тыкать пальцем в небо.

А теперь подробнее.

Совершённые ошибки необходимо и признавать, и исправлять.

Первое, что нужно сделать, так это признать, что безапелляционная поддержка агрохолдингов в ущерб малым формам хозяйствования на земле и фермерам была ошибкой. Сегодня малые формы хозяйствования на земле и фермеры доказали свое право на жизнь. Более того, фермеры и другие малые формы являются более мотивированными хозяевами, чем те же агрохолдинги, поэтому экономически более эффективными.

В этой связи необходимо всецело перевести правительственное внимание на эти формы хозяйствования, в том числе и значительно увеличить их финансовую поддержку. Необходимо также признать, что дальнейшее увеличение земельных площадей у агрохолдингов, кроме напряжения в обществе, ничего не приносит и пора этот процесс как минимум ограничить, а лучше обратить вспять.

Поскольку агрохолдинги являются вертикально интегрированными структурами, имеют полный цикл: производство, переработку, реализацию и даже лоббирование своих интересов, то финансовую поддержку агрохолдингов можно и нужно свести на нет, направив сэкономленные средства на малые формы и фермеров.

Выше было замечено, что главный рычаг (стратегия) правительства заключается в налаживании конкуренции.

Сегодня малые формы и фермеры всё еще проигрывают в конкуренции агрохолдингам из-за того, что малоземельны, не имеют доступа к льготному финансированию, современной технике и технологиям. Ситуацию государство должно им помочь исправить. Для этого необходимо: провести кооперацию фермеров, помочь кооперативам в создании их базы, приобретении современной техники, технологий, цехов переработки, то есть сделать таким образом малые формы и фермеров конкурентоспособными.

Теперь что касается цен. Чтобы достичь целей снижения цен, в сложившейся ситуации необходимо создать конкуренцию торговым сетям. Возможно ли это? Да, возможно, но при одном условии: скооперированные малые формы и фермеры создадут свою кооперативную торговую сеть. Кто им поможет это сделать? Конечно, государство.

Таким образом политика государства (стратегия) в области сельского хозяйства должна сегодня заключаться в следующем: дальнейшая фермеризация с одновременной кооперацией малых форм и фермеров, помощь им в создании конкурентоспособной системы производства и переработки, создании собственной сети продаж.

Вот тогда можно серьезно поговорить о ценах, в том числе и на борщевой набор. А пока мы можем только выдавать желаемое за действительное и делать вид, что что-то происходит.

Оглянитесь вокруг: Центробанк повысил ставку сразу на один процент — цены на входящие в структуру себестоимости сельхозпродукции ГСМ, семена, удобрения, пестициды, запчасти, строительные материалы, электроэнергию, газ, налоги, сборы и т. д. и т. п. выросли и продолжают расти.

Как в таких условиях можно даже заводить разговор о снижении цен, непонятно...

Просто хочется рвать и метать.

Петр Михайлович Емельянов, 25.06.1949 года рождения. Женат, имеет двоих детей и шестерых внуков. Генеральный директор сельхозпредприятия — ООО «МП „Емельянов и К”». В 2022 году будет отмечать тридцатилетний юбилей со дня создания общества. В 2004 году им была организована оптово-розничная ярмарка «Провинция». Оборот сельскохозяйственной продукции — до 50 тысяч тонн в месяц. Выкупил обводненный карьер для рекультивации сельхозземель и разведения прудовой рыбы.

Является заместителем председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) по Краснодарскому краю.

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