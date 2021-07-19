Как разворовывал Россию дипломат США, и чудеса экономики устами Пескова. Резонансные новости недели

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19 июля 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Хотите, как во Франции?



На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность введения в России мер по вакцинации против COVID-19 как во Франции.



Напомним, что ранее Эммануэль Макрон объявил о мерах по обязательной вакцинации медиков. Кроме того, во Франции для перемещений на самолетах и поездах станет необходимым предъявление результатов ПЦР-тестов. Будет введена обязательная вакцинация для посещения кафе и ресторанов.



Тем временем на улицы своих городов вышли тысячи французов, протестующих против решений Макрона.



«Мы против диктатуры», «Нет санитарному пропуску», - скандировали возмущенные люди. Полиция против них применила слезоточивый газ.



В России люди тоже вышли на улицы. В Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к 103-й годовщине расстрела семьи императора Николая II. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и отсутствие разрешения властей на проведение массового мероприятия не помешали екатеринбуржцам прогуляться сообща. Известно, что в шествии приняли участие порядка трех тысяч человек.



Спустя три дня после получившего общественный резонанс заявления Пескова о возможном усилении мер по вакцинации Сергей Собянин внезапно отменил систему QR-кодов, внедренную совсем недавно в ресторанах и кафе Москвы.



«Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», - заявил Сергей Собянин.



Некоторые эксперты считают, что это решение было принято в связи с предстоящими выборами в Госдуму для того, чтобы таким образом осчастливить электорат. Интересно, что уже на следующий день мэр Москвы дал официальный старт предвыборной кампании «Единой России» в столице.



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Пандемия в разгаре, но ее последствия уже преодолены



Президент РФ Владимир Путин, выступая 16 июля на встрече лидеров форума АТЭС, сообщил, что российской экономике в целом удалось преодолеть последствия пандемии, и уже в этом году страна может выйти на динамику роста.



«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», - заявил Путин.



Добавил россиянам приятных экономических новостей и упомянутый нами уже выше Дмитрий Песков. Он сообщил, что власти нашли механизмы сдерживания цен на продукты, и что в целом они действуют. Адреса магазинов с прекратившимся скачком цен Песков не назвал.





В Тверской области американский дипломат украл железнодорожную стрелку



Необычное похищение произошло на станции Осташков Тверской области. Мужчина украл стрелочный указатель и увез его с места преступления в багажнике автомобиля. Факт воровства был установлен еще весной этого года, а на прошлой неделе стали известны подробности произошедшего.



Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что по данным правоохранителей, железнодорожным вором оказался служащий американского посольства.



«Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», - сообщила представитель МИД РФ.





Правительство России разберется с перекурами



Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул предложение об увеличении ежегодного отпуска некурящим работникам на десять дней. Он считает, что такое нововведение поможет курильщикам отказаться от вредной привычки. Свое предложение Хамзаев направил на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.



Одним из аргументов общественника явилось то, что вредная привычка ежедневно отнимает около часа рабочего времени. Юрист Павел Уткин отметил, что курение – личное дело человека, поэтому регламентировать его будет излишним. По его словам, у Минтруда РФ и правительства на данном этапе достаточно забот и без «оригинальных идей» Хамзаева.

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