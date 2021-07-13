В Кремле не исключили принятие в России мер по вакцинации против COVID-19, как во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение в России мер по COVID-19, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными из-за распространения вируса.
Накануне глава Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации для медработников. Кроме того, с начала августа в ресторанах, барах, ТЦ, самолетах, а также поездах дальнего следования страны будут требовать санитарный пропуск, который свидетельствует о вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус.
Дмитрий Песков отметил, что логика развития ситуации с пандемией COVID-19 в мире говорит в пользу подобных решений. Пресс-секретарь Владимира Путина не исключил, что меры, подобные тем, которые были приняты во Франции, могут в будущем стать безальтернативными. Песков добавил, что элементы таких решений к настоящему моменту начали имплементироваться в РФ на региональном уровне.
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