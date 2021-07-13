После обращения Макрона около миллиона граждан Франции записались на вакцинацию

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2021, 11:24 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia/Keystone Press Agency

После обращения главы Франции Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию пандемии коронавируса нового типа, около миллиона жителей страны записались на вакцинацию.

Накануне вечером Эммануэль Макрон сообщил о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков. Кроме того, президент Франции сообщил, что с начала августа в стране в ресторанах, барах, ТЦ, самолетах, а также поездах дальнего следования от посетителей будут требовать санитарный пропуск, который свидетельствует о наличии прививки или отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, с 21 июля этот документ понадобится при посещении спектаклей, фестивалей, парков аттракционов.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что в понедельник после обращения Эммануэля Макрона было зарегистрировано около одного миллиона записей на вакцинацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости