В ВОЗ заявили о повторных случаях заражения штаммом COVID-19 «дельта» среди привитых

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила в понедельник, что среди полностью привитых людей регистрируются случаи повторного заражения штаммом коронавируса нового типа "дельта".
Сумия Сваминатан в рамках брифинга в понедельник, 12 июля, заявила, что в основном болезнь в данных случаях протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.
В ВОЗ заметили, что госпитализаций в связи с заражением коронавирусной инфекцией больше среди непривитых граждан. Уточняется, что особенно это заметно в США – в штатах, где вакцинировано меньшее число людей, растет количество пациентов больниц.
Сумия Сваминатан добавила, что вакцины не защищают от заражения COVID-19 на 100 процентов, однако существенно снижают шансы на тяжелую форму болезни или летальный исход.
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