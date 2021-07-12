Премьер-министр Баварии Зедер и другие политики в ФРГ призвали ограничить права непривитых от COVID-19

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12 июля 2021, 15:50 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

В ФРГ ряд политиков и общественных деятелей призвали ограничить права граждан, у которых нет прививки против коронавируса нового типа. В стране в настоящий момент растут темпы кампании по вакцинации.

Премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зедер сегодня выразил мнение, что полная и неограниченная свобода возможна лишь для тех граждан, которые привились.

В свою очередь член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен призвал учителей и воспитателей в детских садах к вакцинации, отметив, что они выбрали профессию, связанную с уязвимой группой лиц, вследствие чего несут особую ответственность.

Глава медицинской ассоциации в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц в беседе с сотрудниками газеты Rhein-Zeitung заявил, что непривитые люди не имеют права снимать защитные маски в общественных местах, а также не обладают возможностью ходить на стадионы и в бассейны. Кроме того, по его мнению, эти граждане не должны ездить в отпуск.

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