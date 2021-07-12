Эксперты объяснили популярность вакцины «КовиВак» среди населения

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12 июля 2021, 10:55 Турана Гулиева,

Накануне закончилась вакцина «КовиВак», эксперты объяснили, почему россияне отдают предпочтение именно этой вакцине.

Как сообщает "РИА Новости", главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский объяснил, что вокруг вакцины разгорелся ажиотаж, так как она требует только одну фазу прививания. К тому же вакцины изобретено очень мало, что тоже играет большую роль для людей.

Также эксперт отметил:«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний».

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов пояснил, что популярность данной вакцины оправдана тем, что для ее разработки использовались всем знакомые старые методы:«Ожидается, что иммунный ответ, который дает именно эта вакцина, будет наиболее полный. В случае с другими вакцинами разработчики взяли конкретный белок вируса. Здесь же представлен весь набор белков вирусной частицы, то есть иммунитет сталкивается со всем спектром проявления вируса в организме и в теории должен вырабатывать больше разнообразных антител». Однако нельзя говорить об эффективности этой вакцины.

Директор института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук согласился, что ажиотаж вокруг вакцины возник с его дефицитом:«Это старая история: если что-то в дефиците — неважно что, — значит, надо за этим стоять в очереди».

Вакцина "КовиВак" разработана центром имени Чумакова РАН. Производство вакцины запущено в конце марта. Основой "КовиВак" является инактивированный вирус SARS-CoV-2. Это более старая технология, чем лежащие в основе вакцин «Спутник V» Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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