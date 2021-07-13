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Член ОП Хамзаев предложил увеличить отпуск некурящим работникам на десять дней

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Член ОП Хамзаев предложил увеличить отпуск некурящим работникам на десять дней
знак "не курить", pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею об увеличении ежегодного отпуска на десять дней некурящим сотрудникам. Данное предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Автор инициативы обратил внимание на то, что пагубная привычка ежедневно отнимает у работников около часа рабочего времени, вследствие чего за год на курение они тратят примерно двадцать рабочих дней.

Султан Хамзаев, как сообщает RT, предложил Михаилу Мишустину рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для получения некурящими сотрудниками дополнительных десяти дней отпуска в году. Член Общественной палаты считает, что подобное нововведение станет для курильщиков поводом отказаться от вредной привычки.

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ЕТ

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