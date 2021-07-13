Член ОП Хамзаев предложил увеличить отпуск некурящим работникам на десять дней

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13 июля 2021, 08:00

знак "не курить", pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею об увеличении ежегодного отпуска на десять дней некурящим сотрудникам. Данное предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Автор инициативы обратил внимание на то, что пагубная привычка ежедневно отнимает у работников около часа рабочего времени, вследствие чего за год на курение они тратят примерно двадцать рабочих дней.

Султан Хамзаев, как сообщает RT, предложил Михаилу Мишустину рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для получения некурящими сотрудниками дополнительных десяти дней отпуска в году. Член Общественной палаты считает, что подобное нововведение станет для курильщиков поводом отказаться от вредной привычки.

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