Роспотребнадзор: Более 45% россиян подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни

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5 июля 2021, 09:25 Источник: РИА Новости

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В России более 45% граждан придерживаются нездорового образа жизни. Среди факторов, воздействию которых подвержены россияне, курение, употребление алкогольных напитков и несбалансированное питание. На это указывает информация, которая содержится в докладе “О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году”.

В документе отмечается, что такой образ жизни ведут 45,5% населения страны. Это в свою очередь порядка 64,9 млн граждан. Упомянутые факторы сказываются на появлении у людей болезней эндокринной системы, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения. Кроме того, речь идет об отравлениях и травмах.

Нездорового образа жизни придерживаются в большей степени жители Воронежской, Ленинградской, Свердловской, Амурской областей, Крыма, Удмуртии, Ненецкого автономного округа, Хакасии, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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