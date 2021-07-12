Захарова рассказала, что американский дипломат похитил в Тверской области железнодорожную стрелку

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12 июля 2021, 14:56 Источник: Telegram

железная дорога, pixabay.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что весной текущего года один из сотрудников посольства США в РФ похитил на ж/д станции в Тверской области стрелочный указатель.

Дипломат заметила, что в этой истории не является смешным то, что сотрудник посольства США подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров поездов, поскольку указатель находился на весьма оживленном участке железнодорожного пути.

Мария Захарова сообщила, что оперативники установили: некий тридцатилетний мужчина украл стрелку и положил ее в багажник автомобиля с дипломатическими номерами. Позже в тот день эту машину за нарушение ПДД остановили сотрудники ДПС по Тверской области, за рулем был служащий американского посольства, который подходил под ориентировки по всем параметрам.

По словам официального представителя МИД России, несмотря на случившееся, гражданин США не был лишен дипломатического иммунитета и просто вернулся на родину.

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