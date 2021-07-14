«ЭпиВакКорона» меняет свой состав и название

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14 июля 2021, 18:46

Фото: pixabay.com

Создатели вакцины «ЭпиВакКорона» меняют состав продукта и название. В новом лекарственном средстве «Aurora-CoV» неизменной останется «эффективность», при этом многие специалисты вообще не считают его вакциной. Новый препарат предполагают за один курс вакцинации колоть три раза!



Сотрудница Роспотребнадзора Лидия Бондарева написала в фейсбуке, что в ее организации от вакцины умирают люди.



«У нас в организации сегодня один умер, вторая в тяжелом состоянии в больнице, и опять же, все остальные с легким недомоганием. Это рулетка»,- сообщила она.



Ранее Роспотребнадзор отмечал, что эффективность «ЭпиВакКороны» составляет 98%.



В клинических испытаниях препарата участвовали Ирина и ее супруг. В чате добровольцев она написала следующее:



«Огромный привет «Вектору». Хочется написать им в их Кольцово, но что? Поблагодарить за игрушечную вакцину?»



Дело в том, что после испытаний муж Ирины оказался в реанимации с тяжелой формой COVID-19.



Создатели препарата позиционируют его как пептидную (созданную не из цельного вируса, а из фрагментов S-белка) вакцину против нового коронавируса SARS-CoV2. Но выяснилось, что люди, получившие прививку «ЭпиВакКороной», не обнаруживают у себя защитных антител. Они рассказывают, как заболели потом ковидом и как тяжело его перенесли. При этом все сходятся на том, что «ЭпиВакКорона» совершенно безопасна и совсем не вызывает побочных эффектов.



Были случаи, когда из-за нехватки «Спутника» эту вакцину подменяли на «ЭпиВакКорону». О такой истории рассказала в фейсбуке сотрудница Дальневосточного института автоматики и процессов управления:



«В ИАПУ вышел скандал. Наших привили эпиваком, а бумагу дали подписать на спутник. Потом приезжало руководство поликлиники, с извинениями, говорят ошибочка вышла, простите».



Ранее сообщалось, что для увеличения объемов производства вакцины создан новый вариант препарата — «ЭпиВакКорона-Н». Буква «Н» объяснялась обозначением новизны вакцины и напоминанием о месте ее создания — Новосибирске.

Интересно, что в патенте на «ЭпиВакКорону-Н» среди создателей препарата по-прежнему фигурирует глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая должна не входить в коллектив авторов, а контролировать качество продукта. По данным Роспатента, 18 июня ГНЦ «Вектор» подал заявку на регистрацию нового названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» — Aurora-CoV.



В марте 2020 года на разработку вакцины против коронавируса Роспотребнадзор получил 1,4 миллиарда рублей, после чего ведомство, возглавляемое Анной Поповой, передало всю сумму «Вектору».



Молекулярный биолог Ольга Матвеева отмечала, что еще на стадии опытов с животными из S-белка отбирали пептиды, способные вызвать образование наибольшего числа защитных антител. Отбирали их в экспериментах на кроликах, при этом в качестве носителя в эксперименте использовали один белок, а в состав вакцины потом вошел другой.



В конце 2020 года участники третьей фазы клинических испытаний «ЭпиВакКороны» выяснили, что защитные антитела к коронавирусу обнаруживают исключительно тесты, созданные самими же авторами вакцины. Никакие другие системы их не находят.



В январе 2021 года постановлением правительства Роспотребнадзору были выделены 2,1 миллиарда рублей «на предоставление субсидии федеральному бюджетному учреждению науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»… в целях финансового обеспечения производства вакцины «ЭпиВакКорона».



Два миллиарда, выделенные «Вектору», предназначались на производство двух с лишним миллионов доз вакцины. В документе отдельно оговаривалось «привлечение указанным учреждением субподрядных организаций». И такой организацией стала компания «Эпивак», принадлежащая Евгению Рыжикову, сыну главы новосибирского «Вектора».



Из двух миллиардов рублей, выделенных на производство вакцины, компания «Эпивак» получила 707 миллионов. По данным сайта госзакупок, контракт с компанией Рыжикова-младшего был заключен по методу «закупки у единственного поставщика», основание для такой меры — необходимость «оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы…».





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