Бизнес-центр на костях советских солдат и чипы в головах россиян. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 11:57 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Привитые и непривитые: вот в чем вопрос



Главной новостной повесткой в России вторую неделю подряд стала тема обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности. Законодательницей мод в этой области, как уже повелось, стала Москва. Власти столицы сообщили о внедрении в ресторанах и кафе Москвы системы QR-кода и о том, что с 28 июня посещать заведения общепита смогут переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, привитые или сдавшие ПЦР-тест.



В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затронул вопрос о проведении тестирования населения на антитела, объявив его «недешевым удовольствием».



«Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне не известно об этом», - сообщил представитель Кремля.



Тем временем тест на наличие антител к COVID-19 можно сдать бесплатно лишь в ряде регионов России, в том числе в Москве и Подмосковье.



Отметился Дмитрий Песков и еще одним, получившим широкий общественный резонанс высказыванием.



«Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», - заявил пресс-секретарь президента России.



На вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы, Песков ответил: «Это добровольность, потому что вы можете поменять работу». Тем временем Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний.



Напомним, что ранее Песков сообщил, что сам прививку не делал, объяснив это тем, что у него «очень большие антитела».



На прошлой неделе актер Егор Бероев публично выступил в защиту противников вакцинации. На церемонии вручения премии «ТЭФИ-Летопись победы» он появился на сцене в пиджаке, на котором была нашита желтая шестиконечная звезда. Известно, что в нацистской Германии и на оккупированных территориях евреев обязывали нашивать на одежду желтую «звезду позора», которая становилась основанием для их сегрегации и поражения в правах.



Егор Бероев сообщил, что он не вакцинировался от COVID-19.



«Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты - или будешь находиться в резервации. Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами», - заявил актер, добавив: «Как мы - потомки победителей - могли это допустить?»



В Москве несколько сотен человек внезапно появились у одного из офисов «Единой России». Активисты общественной организации «Иммунный ответ» откликнулись на призыв партии передать ее членам предвыборные наказы. Возмущенные люди хотели донести до «единороссов» свою позицию. Они считают, что обязательная вакцинация проводится препаратами, которые еще находятся в стадии клинических испытаний, и людей таким образом принуждают к участию в медицинских экспериментах. В офис партии их так и не пустили.



- «Единая Россия» резко закрыла двери приемной. Если до этого в отделение шлялись туда-обратно, то что-то произошло, и у них началась социальная дистанция, - сообщила координатор акции.



В итоге на улицу все же вышел представитель «Единой России» и согласился принять обращения граждан «одним пакетом».





В 2029 году россиянам могут вживить в мозг чипы



Пока в России разгорается бурное обсуждение по поводу проведения массовой вакцинации, правительство страны приступило к разработке программы по внедрению чипов в мозг человека. Оказалось, что соответствующий научный проект, подготовленный РАН совместно с МГУ, еще в марте одобрил Владимир Путин.



Средства на разработку программы в размере 54 млрд рублей до 2029 года планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».



Некоторые специалисты в области современных технологий отмечают, что такого финансирования для достижения поставленной цели будет явно недостаточно. Другие эксперты, не без известной доли иронии, предполагают, что в реализацию программы, как это часто бывает в России, вмешается коррупционная составляющая, и чипов в своих головах россияне так и не дождутся.



Читайте на нашем сайте: «Правительство РФ занялось разработкой программы по вживлению чипов в мозг человека»





Родственники погибших в авиакатастрофе артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова ищут правду в Европе



В 2016 году в районе Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Трагедия унесла жизни 92 человек, среди которых - артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и сотрудники Минобороны России. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим.



На прошедшей неделе стало известно, что родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявители утверждают, что причины гибели людей до сих пор не установлены и никто из ответственных лиц не понес наказание. При этом уголовное дело по авиакатастрофе прекращено.





Бизнес-центр на костях советских солдат



В посёлке Тельмана Ленинградской области во время проведения работ по строительству бизнес-центра были обнаружены останки советских солдат, погибших в боях с гитлеровскими оккупантами. Несмотря на это, стройка была продолжена.



Прекратить работы удалось только после вмешательства Следственного комитета. Предполагается, что часть грунта с останками людей уже была вывезена с места строительства. По оценкам историков, в посёлке Тельмана во время Великой Отечественной войны погибло более 15 тысяч человек.



Тем временем 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, на официальной странице администрации Коми в соцсети «ВКонтакте» появился пост с изображением главы Республики под названием «Поздравление Владимира Уйба с Днем памяти и скорби». На этот неприятный казус обратили внимание подписчики страницы. Позже администраторы все же отредактировали текст на фото, заменив слово «поздравление» на «обращение».



Еще один подобный случай произошел в Рязани. Председатель городской Думы Юлия Рокотянская, обращаясь к коллегам, напомнила им о значимости для россиян даты 22 июня и заявила: «С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу!» После этого заявления, в соцсетях предложили разъяснить представителям партии «Единая Россия» разницу между праздником и Днем скорби и памяти.

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