Правительство РФ занялось разработкой программы по вживлению чипов в мозг человека

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 11:35 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В правительстве РФ разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая может позволить вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. В ее разработку до 2029 года планируют вложить 54 млрд рублей. Средства на нее собираются выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».



В Минобрнауки сообщили, что проект находится «в стадии начальной проработки». Известно, что программа подготовлена Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, и еще в марте одобрена Владимиром Путиным. Проработку программы президент поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.



Предполагается развитие технологий нейроинтерфейсов, которые смогут управлять компьютером или экзоскелетом напрямую с помощью электрических сигналов мозга. В проекте говорится, что планируется создание «интерфейсов «человек—техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». Будут разрабатываться интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».



Эксперты отмечают, что технологии «мозг—компьютер» разрабатываются в России уже давно и даже используются в медицине.



«Например, на людей после перенесенного инсульта надевают специальную шапочку с электродами, с которых сигнал передается на экзоскелет: человек посылает на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию», — рассказал Денис Кулешов, директор АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"».



По его словам, самые передовые интерфейсы будет возможно встроить непосредственно в мозг человека.



Известно, что подобные разработки проводятся и в других странах. Так, в США уже инвестировали в технологии «мозг—компьютер» за семь лет более $1,2 млрд, планируемый объем вложений составляет $6 млрд. В Китае принят China Brain Project с финансированием не менее $3 млрд.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости