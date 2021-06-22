Страшная находка не остановила застройщика бизнес-центра в Ленобласти

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22 июня 2021, 11:10

В посёлке Тельмана Ленинградской области возводится бизнес-центр. Во время проведения работ строители наткнулись на останки советских солдат, погибших во время ВОВ. Страшная находка не остановила компанию-застройщика. Прекратить стройку бизнесменам пришлось после вмешательства Следственного комитета. Предположительно здесь полегло более 15 тысяч человек.



Поисковая организация «Доблесть» узнала, что на месте строительных работ были найдены останки ещё в начале июня. Строители не остановились даже после того, как рядом с вырытым котлованом была найдена кость человеческой ноги. Поисковики отмечают, что часть грунта с останками людей была погружена в грузовые автомобили и вывезена в неизвестном направлении.



То, что в посёлке Тельмана имеются захоронения, известно давно. На данной территории проходили кровопролитные столкновения советских солдат с фашисткой армией. Историки считают этот участок кладбищем Ленинградского фронта. Близ посёлка Тельмана территория усеяна боеприпасами. В советское время в каждый посевной период на полях подрывалось несколько тракторов. Старожилы считают, что на месте обнаружения останков солдат нужно строить на торговый центр, а мемориал.





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