Егор Бероев рассказал, что его волнует отношение к вакцинации от коронавируса

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23 июня 2021, 11:07 Источник: Эхо Москвы

Eгор Бероев, фото: Еkaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актёр Егор Бероев на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы», где отмечаются работы, посвященные Великой Отечественной войне, поделился, какая тема его волнует уже несколько дней.

Объявить победителя в номинации «Лучший режиссер художественного фильма» актер вышел в пиджаке, на левой стороне которого была нашита желтая шестиконечная звезда. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев.

Актер сообщил, что он не вакцинировался от коронавируса, а некоторые его знакомые и друзья прививки сделали. По словам Бероева, они не ссорятся и спорят по этому поводу.

«Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты — или будешь находиться в резервации. Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами», - встревожен актер и заявил: «У меня возникает вопрос. Как мы — потомки победителей — могли это допустить?»

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